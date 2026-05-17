Eskişehir Valisi Yılmaz, ESTÜ'nün kuruluşunun 8'inci yılını kutladı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) kuruluşunun 8'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, ESTÜ'nün kurulduğu günden bu yana Eskişehir'in gelişiminde, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda önemli rol üstlendiğini belirtti.

ESTÜ'nün akademisyenlerinin ve öğrencilerinin uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırarak şehrin ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmayı sürdürmesini, nice başarılarla dolu yıllara ulaşmasını temenni eden Yılmaz, "Kuruluşundan bugüne emek veren tüm akademik ve idari kadroya, öğrencilerine ve mezunlarına sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum. Üniversitemizin daha nice nesillere rehberlik edecek bir eğitim çınarı olarak varlığını sürdürmesi dileğiyle 8'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.