Eskişehir Model Fabrika, mühendis adaylarına yalın üretim dersini her hafta veriyor

Eskişehir Model Fabrika, mühendis adaylarına yalın üretim dersini her hafta veriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Model Fabrika ve ESTÜ Mühendislik Fakültesi işbirliğiyle yürütülen yalın üretim dersi kapsamında mühendis adaylarına her hafta eğitim veriliyor. Derslerde teorik bilgiler uygulamalarla desteklenerek öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlanıyor.
Eskişehir Model Fabrika, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında mühendis adaylarına yalın üretim stratejileri ve uygulamaları konusunda eğitim veriyor.
Eskişehir Sanayi Odası'na (ESO) bağlı Model Fabrika ile Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mühendislik Fakültesi işbirliğiyle yürütülen "Sanayide Yalın Üretim Stratejileri ve Uygulamaları" dersi kapsamında öğrencilerle her hafta bir araya geliniyor.
Teorik bilgilerin uygulamalarla desteklendiği derslerle öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanırken üniversite ile sanayi arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.