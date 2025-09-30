Haberler

Eskişehir'de Tefecilik Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Tefecilik Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda, mağdurlara cebir ve şiddet uygulayarak haksız kazanç elde eden 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda 59 senet, 91 boş senet ve ateşli silah mermileri ele geçirildi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 zanlının haksız kazanç elde etmek amacıyla mağdurlara cebir, tehdit ve şiddet uygulayıp zorla senet imzalattığı ve bu yolla gayrimenkul ile araçlarını üzerlerine geçirdikleri ihbarını aldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, şüphelilere ait iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda, mağdurlara ait isimlerine yazılmış 59 senet, 91 boş senet ve Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 12 sikke, 13 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve tabanca şarjörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'da çocuklarının yanında babaya yumruk atan şahsın cezası belli oldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran yumruklu saldırıda karar çıktı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Faiz oranları yarından itibaren değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.