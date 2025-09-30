Eskişehir'de Tefecilik Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 zanlının haksız kazanç elde etmek amacıyla mağdurlara cebir, tehdit ve şiddet uygulayıp zorla senet imzalattığı ve bu yolla gayrimenkul ile araçlarını üzerlerine geçirdikleri ihbarını aldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, şüphelilere ait iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda, mağdurlara ait isimlerine yazılmış 59 senet, 91 boş senet ve Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 12 sikke, 13 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve tabanca şarjörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.