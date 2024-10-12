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Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: Bir Gözaltı

Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: Bir Gözaltı
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Eskişehir'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı. Yapılan baskında büyük miktarda kaçak tütün ve sarılmış sigara ele geçirildi.

Eskişehir'de polisin düzenlendiği kaçak sigara operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışanlarla ilgili ihbarı değerlendirerek baskın yaptıkları adreste şüpheliyi yakaladı.

Zanlının iş yeri, evi ve aracında yapılan aramalarda 32 bin boş makaron, 9 bin 800 sarılmış sigara, 3 bin 600 sigara filtresi, 34 kilo 500 gram kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi. Ayrıca, sahte içki yapımında kullanılan 14 litre etil alkol ile 50 paket kaçak tütsü bulunarak muhafazaya alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işleminin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Deniz Açık - Güncel
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