Eskişehir’de Kaçak İçki Operasyonu: 2 Gözaltı

Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya kaçak içki sürüleceği ihbarına ilişkin belirledikleri adrese yaptıkları baskında 2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 22 şişe kaçak içki, 18 litre etil alkol, 8 alkol kiti ve 40 boş şişe ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.