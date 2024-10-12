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Eskişehir’de Kaçak İçki Operasyonu: 2 Gözaltı

Eskişehir’de Kaçak İçki Operasyonu: 2 Gözaltı
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Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreste yaptıkları baskında kaçak içki ve etil alkol ele geçirdi.

Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya kaçak içki sürüleceği ihbarına ilişkin belirledikleri adrese yaptıkları baskında 2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 22 şişe kaçak içki, 18 litre etil alkol, 8 alkol kiti ve 40 boş şişe ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Deniz Açık - Güncel

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