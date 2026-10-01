Eskişehir'de huzurevi sakinleri, Dünya Yaşlılar Günü'nde bocce dostluk maçı yaptı

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Eskişehir'de Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Safiye Gönül Bayar Huzurevi sakinleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen bocce dostluk maçında buluştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aktif yaşlanmayı desteklemek, huzurevi sakinlerinin sosyal etkileşimlerini artırmak ve sportif faaliyetlere katılımlarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen karşılaşma, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, kuruluş yöneticileri ve takım kaptanlarının sembolik atışlarıyla başladı.

Dostluk ve dayanışma havasında geçen karşılaşmada huzurevi sakinleri bocce oynayıp vakit geçirdi.

Etkinlikte katılımcılar spor yapmanın yanı sıra sohbet ederek sosyal bağlarını güçlendirme fırsatı buldu.

Kaynak: AA