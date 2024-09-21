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Eskişehir'de Cep Telefonu Hırsızlığı: 3 Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de Cep Telefonu Hırsızlığı: 3 Zanlı Tutuklandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir iş yerinden cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinden çalınan 5 cep telefonunu ele geçirerek sahibine teslim etti.

Eskişehir'de bir iş yerinden cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Odunpazarı ilçesindeki bir iş yerinden 5 cep telefonunun çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis, ele geçirdiği cep telefonlarını iş yeri sahibine teslim etti.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Deniz Açık - Güncel

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