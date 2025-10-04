Eski Hükümlü Y.C, Devlet Desteğiyle Kendi İşini Kurdu

Elazığ'da yaşayan eski hükümlü Y.C, devletin hibe desteği sayesinde iş yeri sahibi oldu.

Kovancılar ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası 43 yaşındaki Y.C'ye bir suçtan yargılandığı davada hapis cezası verildi. Cezaevinde 5 yıl kaldıktan sonra tahliye edilen Y.C, uzun süre işsiz kaldı.

Bir süre yevmiyeyle çeşitli işlerde çalışan Y.C. "Engelli ve Eski Hükümlü Projesi"nden faydalanmak için İŞKUR'a başvurdu.

Elazığ Denetimli Serbestlik Koruma Kurulundan uzmanların desteğiyle hazırladığı projeyle devletten 190 bin lira hibe alan Y.C, Kovancılar ilçesinde kuru yemiş dükkanı açtı.

Yeni işine kavuşan ve her gün sabahın erken saatlerinde işinin başına geçen Y.C, geliriyle ailesinin geçimini sağlıyor.

"Çok şükür, devletimiz elimizden tuttu"

Y.C, AA muhabirine, cezaevine girmeden önce gündelik işlerde çalıştığını belirterek, cezaevinden çıktıktan sonra iş aradığını ancak bulamadığını söyledi.

Devletin yeni hayat kurmaları için destek verdiğini duyduğunu anlatan Y.C, bu imkandan faydalandığını, dükkan açtığını dile getirdi.

Y.C, şöyle konuştu:

"Çok şükür, işlerim iyi oldu. Çocuklarıma daha iyi bakmaya başladım, hiçbir sıkıntı ve sorunum kalmadı. Şimdi kendi işimin patronu oldum. Daha güzel hayatım var. Hayatım düzene girdi. Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz bu imkanı sağlamasaydı farklı noktalarda olabilirdim. Çok şükür, esnaf oldum. 5 çocuğum var, okula gidiyor. Artık onlara bakabiliyorum, hiçbir zorlukları yok. Bütün eksiklerini gideriyorum. Çok şükür, çocuklarımı güzel şekilde okutuyorum. Aile düzenim var. Ailemle huzurluyum. Çok şükür, devletimiz elimizden tuttu. En zor zamanlarımızda yanımızda oldu."

Denetimli serbestlik uzmanı Sacit Türkel de proje başvurularının mayıs-haziran ve kasım-aralık aylarında olduğunu, eski hükümlü Y.C'nin de projesiyle başvurduğunu söyledi.

Bu projelerin genel amacının hükümlülerin tahliyesinin ardından kendi işlerini kurarak ailelerinin geçimini sağlamalarına destek vermek olduğunu vurgulayan Türkel, başvuru sürecinde gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarına baktıklarını belirtti.

Terör suçları, devlet aleyhine işlenen suçlar, casusluk ve çocuğa cinsel istismar suçlarının proje kapsamı dışında kaldığını söyleyen Türkel, "Amacımız, eski hükümlülerin istihdamlarını sağlayarak suçtan uzak durmalarını, toplumda bütünleşmelerini ve rehabilite olmalarını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.