Eski Hükümlü, Devlet Desteği ile İşini Büyüttü ve Arkadaşlarına İstihdam Sağladı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yaşayan eski hükümlü, devlet desteği ile işini büyüterek cezaevinde tanıştığı 2 arkadaşına da istihdam sağladı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki denetimini tamamlayan Ö.E, eski hükümlülere yönelik hibe desteğinden yararlanmak için Niğde Koruma Kurulu Başkanlığına başvurdu.

Başvurusu kabul edilen çatı ustası Ö.E, 2021'de İŞKUR'dan aldığı 300 bin lira hibe ile işini büyüterek cezaevinde tanıştığı arkadaşları A.B. ve N.Y'yi de yanında çalıştırmaya başladı.

"Devletin bize sağladığı şartlar kolaylaştı"

Eski hükümlü Ö.E, AA muhabirine, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü sayesinde hibe desteğinden haberdar olduğunu söyledi.

2009'da girdiği cezaevinde yaklaşık 10 yıl kaldığını ifade eden Ö.E, şunları kaydetti:

"Cezaevinden çıktıktan sonra denetimli serbestlik çalışanları, böyle bir hibe desteği olduğunu söylediler. Ben de başvurdum. Devlet 300 bin lira hibe verdi, 25 bin lira da kendim koydum. Biraz daha profesyonel bir işe geçtim. Baba mesleği aslında ama eskiden pek üstüne düşmüyordum. Hibeyi alınca işi profesyonel olarak yapmaya başladım. Ulukışla ilçesinde ve civar köylerde ahşap, çelik çatı, aktarma gibi işler yapıyorum. 2 eski hükümlü arkadaşımla birlikte çalışıyorum. Daha ileriye gitmek için birbirimizi geliştirerek devam ediyoruz. Devletin bize sağlamış olduğu şartlar kolaylaştı. Onlara bir ekmek kapısı açabildiysem ne mutlu bana. Eski hayatımız farklıydı kendimizi geliştirdik, devletin de desteğiyle bundan sonra daha da iyi olacak inşallah. Devletimiz sağ olsun."

Cezaevinde birçok kursa katıldığını anlatan Ö.E, devletin kendilerini geliştirmeye fırsat verdiğini ifade etti.

"Çıkınca ekmek kapım oldu"

Ö.E. ile cezaevinde tanışan A.B. ise arkadaşı sayesinde ekmeğini kazandığını söyledi.

Cezaevi çalışanlarının kendilerine yardımcı olduklarını ve verilen eğitimlerle ıslah olduklarını vurgulayan A.B, "Daha önce bu işi yapmadım. Cezaevinde meslek öğrendim, sahada da geliştirdim. Çıkınca ekmek kapım oldu. Durumum iyi, geçimimde bir sıkıntı yok. Devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

N.Y. ise arkadaşının cezaevindeyken kendisiyle beraber çalışmak istediğini dile getirdi.

Devletin kendilerini kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğuna dikkati çeken N.Y, "Devletin verdiği hibe sayesinde 4 yıldır beraber işimizi sürdürüyoruz. Şu an rızkımızı kazanıyoruz. Arkadaşım sayesinde memleketimi terk edip gurbete gitmedim. Devletin mahkumların kötü işler yapmaması için bunları sürdürmesi çok güzel bir şey." dedi.