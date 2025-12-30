Haberler

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un savcılıktaki ifadesi tamamlandı.

Şüpheli Erden Timur hakkında Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Timur'un emniyette ve savcılıkta alınan ifadesi ile tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde delil durumuna göre Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na aktarıldı.

Timur, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik Erden Timur'un tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Aralarında Erden Timur'un da olduğu 29 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü

Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Sadettin Saran'ın yaptırdığı ikinci test temiz mi? Başsavcılıktan açıklama var

Saran'ın yaptırdığı ikinci testle ilgili Başsavcılıktan açıklama
Eski Fenerbahçeli Andrew Goudelock, Yunanistan'da gözaltına alındı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Yunanistan'da gözaltına alındı
Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü

Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü
''Geliyorum Fenerbahçe'' demişti! Yeni takımı çok sürpriz

''Geliyorum Fenerbahçe'' demişti! Yeni takımı çok sürpriz
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor