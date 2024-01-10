Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yırtar, makamında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Bu yıla özel Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" seçkisinden Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı" isimli fotoğrafını seçen Yırtar, İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" seçkisinden de Mostafa Alkharouf'un "Kanıt" fotoğrafına oy verdi.

Yırtar, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Çevre Yaşam" kategorsinde Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an", "Spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin Nişanı" adlı fotoğrafını tercih etti.

Tüm fotoğrafların güzel olduğunu belirten Yırtar, özellikle savaş bölgesinden "Kanıt" başlıklı çalışmanın kolay şartlarda çekilmediğini tahmin ettiğini ve bu fotoğraftan çok etkilendiğini söyledi.

Yırtar, AA çalışanlarına başarı diledi.