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Erzurum'da Tarımsal Üretimi Artırmak İçin 935 Ton Buğday Tohumu Dağıtıldı

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Erzurum'da 'DAP ile Erzurum'da Tarımsal Üretim Artıyor Projesi' kapsamında 1870 üreticiye 935 ton buğday tohumu dağıtıldı. Vali Mustafa Çiftçi, tarım ve hayvancılığın il ekonomisi için önemine vurgu yaptı.

Erzurum'da, tarımsal üretim ve verimliliği artırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, 1870 üreticiye 935 ton buğday tohumu verildi.

Valilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "DAP ile Erzurum'da Tarımsal Üretim Artıyor Projesi" kapsamında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yerleşkesinde program düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'un coğrafi büyüklük açısından Türkiye'de 4. büyük il olduğunu söyledi.

Toprağın bereketine ve cömertliğine her zaman ihtiyaç duyulduğunu belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"İlimizin genel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık ve topraklarımızın yüzde 57'sini meralar oluşturuyor. Yaklaşık 480 bin hektar alanda da tarım yapılıyor. Bu ikisi birlikte düşünüldüğünde, ilimiz tarım ve hayvancılık memleketidir. Dolayısıyla genel geçim kaynağı tarım ve hayvancılığın bu tür projelerle desteklenmesi, teşvik edilmesi ilimizin kapasitesini doğrudan etkileyecek."

Çiftçi, tarımsal ürünlerin üretiminin artırılması, üreticiden tüketiciye kadar sağlıklı, kaliteli ve makul bir fiyatla ulaşmasının aynı zamanda gıda güvenliğinin de sağlandığının bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Kentin büyük ve verimli ovalara sahip olduğunu vurgulayan Çiftçi, "İlimizin toprak yapısı genelde zirai ilaçlarla, kimyasal gübrelerle kirletilmemiş, hırpalanmamış tarım alanlarından oluşuyor. Yaklaşık 1,3 milyon dekarlık alana tekabül eden Pasinler, Horasan ve Hınıs gibi büyük ovalarımız var. Buralarda yetiştirilen buğday, arpa ve tritikale gibi tarım ürünlerimiz hem un sanayinin ihtiyaç duyduğu buğday üretimini hem de yem sanayinin ihtiyaç duyduğu arpayı tedarik ediyor." diye konuştu.

Hem Türkiye'de hem de dünyada son zamanlarda kaliteli tohum üreticiliğinin büyük önem kazandığını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Stratejik bir sektör haline geldi. Memleketimizde de artık bu tohum üreticiliği önemli bir sektör haline geldi. Bunu da tarımla uğraşanlar bilir. İşte bu gerekçelerle Tarım ve Orman Müdürlüğümüz böyle güzel bir proje hazırladı, DAP ile bunu finanse etti. Dağıtacağımız tohumluk buğdayın üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Program, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (DAP) finanse ettiği proje kapsamında 1870 çiftçiye 935 ton buğday tohumunun dağıtılmasıyla sona erdi.

Programa, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, DAP Başkanı Osman Demirdöğen, MHP il Başkanı Adem Yurdagül, İl Tarım Müdürü Alparslan Kenger ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel

erzurum Tarım

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