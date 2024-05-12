Erzin'de Gençlik Haftası Bisiklet Turu
Hatay'ın Erzin ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen bisiklet turunda gençler ve dernek üyeleri pedal çevirdi. Turun sonunda katılımcılara hediyeler verildi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İki Gün İki Teker Bisiklet Derneğince organize edilen tur, Hürriyet Mahallesi'nde başladı.
Dernek üyeleri ve gençlerin pedal çevirdiği etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.
Turun ardından düzenlenen programda katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.
Programda Erzin Kaymakamı Onur Özaydın ve Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu da yer aldı.