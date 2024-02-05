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Erzin'de Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi

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Hatay'ın Erzin ilçesinde, Dünya Kanser Günü etkinlikleri çerçevesinde İki Gün İki Teker Bisiklet Kulübü tarafından bisiklet turu düzenlendi. Katılımcılar, spor yapmanın kanserle mücadeledeki önemine dikkat çekmek için 25 kilometrelik bir rota üzerinde pedal çevirdi ve doğal güzellikleri keşfetti.

Hatay'ın Erzin ilçesinde "Dünya Kanser Günü" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.

İki Gün İki Teker Bisiklet Kulübünce düzenlenen etkinlik, ilçe merkezinde başladı.

Katılımcılar, spor yapmanın kanserle mücadeledeki önemine dikkati çekmek için 25 kilometrelik rotada pedal çevirdi.

Doğal güzellikleri de inceleme fırsatı bulan grup, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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