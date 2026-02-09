Haberler

Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Pekbolat yeniden seçildi

Güncelleme:
Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın genel kurulunda Ertuğrul Pekbolat, yüzde yüz oyla yeniden başkan seçildi. Pekbolat, şoförlük mesleğinin önemine vurgu yaptı ve katılımcılara teşekkür etti.

Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Ertuğrul Pekbolat yeniden seçildi.

Havza Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat, katılımcılara teşekkür etti.

Pekbolat, "Şoförlük mesleği güven ve dikkat isteyen aynı zamanda büyük sorumlulukları olan bir meslek. Bizler her zaman meslektaşlarımızın yanında sizlere hizmet için çalışmaya devam ediyoruz. Genel kurula gelerek odamıza sahip çıkan tüm üyelerimize teşekkür ederim." dedi.

Genel kurul gündeminin görüşülmesinin ardından seçimlere geçildi.

Seçime tek aday olarak katılan Ertuğrul Pekbolat, kullanılan oyun tamamını alarak üçüncü kez başkanlığa seçildi.

