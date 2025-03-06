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Ericsson, Çin Pazarında Yapay Zeka Odaklı Telekomünikasyon Çözümleri Üzerine Yoğunlaşıyor

Ericsson, Çin Pazarında Yapay Zeka Odaklı Telekomünikasyon Çözümleri Üzerine Yoğunlaşıyor
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İsveçli telekomünikasyon devi Ericsson, 2025 Mobil Dünya Kongresi'nde Çin pazarına yönelik yapay zeka odaklı çözümler geliştireceğini ve yerel operatörlerle yakın işbirliği içinde çalışacağını açıkladı.

Ericsson, 2025 Mobil Dünya Kongresi'nin ana odak noktalarından biri olan yapay zekayı verimliliği artırmak ve ağ performansını optimize etmek amacıyla çeşitli telekomünikasyon çözümlerine dahil ediyor.

BARSELONA, 6 Mart (Xinhua) -- İsveçli telekomünikasyon devi Ericsson, Çinli müşterilerine olan bağlılığını bir kez daha vurguladı. Çin pazarında büyümeyi hedefleyen şirket, yapay zeka odaklı telekomünikasyon çözümlerine odaklanacağını ve yerel operatörlerle daha yakın iş birliği yapacağını açıkladı.

Ericsson Asya-Pasifik Bölgesi Teknolojiden Sorumlu Başkanı Magnus Ewerbring, Barselona'da devam eden 2025 Mobil Dünya Kongresi sırasında Xinhua'ya verdiği demecinde büyük pazar ölçeğine sahip olan ve en yeni telekomünikasyon teknolojilerini hızla benimseyen Çin'in şirketin stratejik açıdan kilit öneme sahip pazarlarından biri olmaya devam ettiğini söyledi.

Çin'in 5G'yi ilk başlatan ülkelerden biri olduğunu ve bu teknolojinin büyük çapta benimsenmesini teşvik eden kilit öneme sahip bir pazar olduğunu belirten Ewerbring, inovasyonun teknolojinin ilk aşamalarda denendiği pazarlarda geliştiğini sözlerine ekledi.

Ericsson, sektöründe Çinli operatörlerin özellikle aktif olduğu yenilikçi 5G uygulamalarına yönelik artan talebe ulaşmak için China Mobile, China Unicom ve China Telecom ile yakın işbirliği içinde çalışıyor.

Çin'in yapay zeka alanında kaydettiği hızlı ilerlemeden de övgüyle bahseden Ewerbring, "Çin'de çok fazla inovasyon gerçekleşiyor. Bu, Çin'in güçlü bir yanı" dedi. Ewerbring, ağlarını yapay zeka odaklı uygulamaların bir sonraki neslini destekleyecek şekilde geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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