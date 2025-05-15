Engelliler Haftası Farkındalık Etkinlikleri Altınoluk MYO'da Gerçekleştirildi

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Altınoluk Meslek Yüksekokulunda (MYO), Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Selvi açılış konuşmasında, toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen bu anlamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen, katkı sağlayan tüm kişi ve kuruluşlara, etkinliğe katılan protokol üyeleri ve diğer katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlikte, engelli milli sporcular, Özel Olimpiyat Türkiye sporcuları, OBİDEV (Otistik Bireyleri Destekleme ve Eğitim Vakfı), BAÜN Rektör Danışmanı ve dünya şampiyonu boksör Ali Eren Demirezen, BAÜN Engelli Öğrenci Birimi temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Yüksekokulun paydaşları ve öğrenciler bir araya geldi.

Görme engelli milli judocu Gökmen Aydın, kızı ve aynı zamanda Altınoluk MYO öğrencisi olan Beyzanur Aydın'ın moderatörlüğünde samimi bir söyleşi gerçekleştirdi. Tekerlekli sandalye milli basketbolcularının öğrencilerle buluştuğu söyleşi de katılımcıların ilgisini çekti.

Etkinlikler kapsamında, öğrencilerin gözleri bağlı olarak sunduğu judo gösterileri, özel çocukların basketbol, masa tenisi, flor curl ve Muay Thai branşlarındaki performansları ile otizmli bireylerin sahnelediği halk oyunları izleyicilerden büyük alkış aldı.

Yüksekokul öğrencilerinin gerçekleştirdiği kimya deneyleri beğeni toplarken, uçurtma yapımı, boyama atölyeleri, müzik dinletileri ve bitki sergisi de etkinliğe renk kattı.

Programa, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, BAÜN'e bağlı diğer yüksekokul müdürleri ve yöneticileri, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Yrb. Serkan Özdemir, ilçe protokolü ile çok sayıda engelli birey ve özel çocuk katıldı.