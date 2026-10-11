Engelli milli atlet Nihat Demir, gündüz antrenörlük yapıp akşam pamuk şeker satıyor

BURSA'da 2 yaşında geçirdiği çocuk felci (Poliomyelit sekeli) nedeniyle bedensel engelli kalan 3 kız çocuğu babası Nihat Demir (49), lise yıllarında koltuk değnekleriyle başladığı atletizm kariyerini tekerlekli sandalye maratonlarıyla sürdürdü. Türkiye'yi 26 ülkede başarıyla temsil edip, birçok madalya kazanan milli maratoncu, aktif sporculuk kariyerinin ardından geçimini babası Osman Demir'in seyyar arabasında pamuk şeker satarak kazanmaya başladı. 8 yıldır engelli öğrenciler ve sporculara da antrenörlük yapan Demir, akşamları da Kültürpark'ta pamuk şekeri satıyor.

Engelli milli sporcu Nihat Demir'in çocuk felci nedeniyle başlayan yaşam mücadelesi, bugün onlarca engelli ve özel gereksinimli çocuğun hayatına dokunuyor. 2 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle bedensel engelli kalan Demir, lise yıllarında koltuk değnekleri kullanırken beden eğitimi derslerinde spor yapma imkanı bulmakta zorlandı. Öğretmeni Ömer Sakızcı'nın kendisini derslere dahil etmesiyle spora başlayan Demir, Bursalı engelli sporcu Yavuz Şap'ı örnek alarak önce 5, ardından 10 kilometrelik koşulara katıldı. İlk yarışına 1995 yılında Mudanya Mütareke Koşusu'nda çıkan Demir, daha sonra Türkiye'nin farklı kentlerindeki maraton ve yarı maratonlarda yarıştı.

ÖNEMLİ DERECELER ELDE ETTİ

Koltuk değnekleriyle sürdürdüğü yarışların ardından dünyadaki tekerlekli sandalye maratoncularını takip etmeye başlayan Demir, Bursa Valiliği'nin desteğiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) vücut ölçülerine özel hazırlanan yarış sandalyesine kavuştu. Profesyonel tekerlekli sandalye maratonlarına geçiş yapan Demir, milli sporcu olarak 26 ülkede Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Paris, Sevilla ve Helsinki'nin de aralarında bulunduğu uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde etti.

MARATONU BIRAKTI, ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN ANTRENÖR OLDU

Aktif sporculuk kariyerini noktalamasının ardından çevresindeki engelli bireylerin ve ailelerinin kendisinden destek istemesi üzerine antrenörlüğe yönelen Demir, 8 yıl önce Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde engelli bireylere dart eğitimi vermeye başladı. Maratonun her engelli birey için uygun olmaması nedeniyle farklı engel gruplarının birlikte yapabileceği bir branş aradığını belirten Demir, dartın hem ortopedik hem de zihinsel engelli sporcuların katılımına uygun olması nedeniyle bu branşı seçtiğini söyledi. Bugün 8 yaşından 30 yaşına kadar 30'un üzerinde sporcu ile çalışan Demir, kalabalık gruplar yerine öğrencilerin ihtiyaçlarına göre oluşturulan gruplarda antrenman yaptırıyor. Demir'in öğrencileri, Bursa'da düzenlenen spor organizasyonları ve Engelliler Haftası kapsamındaki yarışmalarda da dereceler elde ediyor.

'BİRBİRİMİZİ ÇOK İYİ ANLIYORUZ'

Kendisinin de engelli olmasının öğrencileriyle arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu söyleyen Demir, "Benim yaşadığım zorlukları onlar da yaşıyor. Aynı şekilde antrenman yapıyoruz ve birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Çocuklara en çok başarıyı, azmi ve mücadeleyi öğretmeye çalışıyoruz. Sporun içerisinde kazanmak da kaybetmek de var. Bu duyguları yaşamalarını ve hiçbir zaman bırakmamalarını istiyorum" dedi.

DOWN SENDROMLU ÖĞRENCİSİ, ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖRÜYOR

Nihat Demir'in uzun yıllardır antrenörlüğünü yaptığı öğrencilerinden Down sendromlu Melih Işık (19), Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nün Down sendromlu ilk öğrencisi oldu. Üniversitede ikinci sınıfta eğitim gören ve spor yaşamını sürdüren Işık, Nihat Demir ile antrenmanlarına devam ettiğini, burada arkadaşlarıyla vakit geçirmekten ve sosyalleşmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Annesi Gülten Işık ise oğlunun spor sayesinde hem sosyal hem de sportif yönden geliştiğini belirterek, Nihat Demir ile yollarının kesişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TANESİ 50 TL'YE PAMUK ŞEKERİ SATIYOR

Eski engelli milli atlet gündüzleri öğrencileriyle antrenman yaparken akşamları da eşi Fatma Demir (43) ile birlikte Kültürpark'ta ailesinden devraldığı pamuk şeker tezgahının başına geçiyor. Babasının yaşının ilerlemesinin ardından 3 yıl önce tezgahı devralan Demir, antrenmanlarının ardından Kültürpark'a giderek eşiyle gecenin ilerleyen saatine kadar tanesi 50 TL'ye pamuk şekeri satıyor.

'ENGELLİ BİREYLERİN EVDE OTURMASINI İSTEMİYORUZ'

Babası ve eşinin desteğiyle aile mesleğini de sürdürdüğünü belirten Nihat Demir, öğrencilerinin de zaman zaman kendisini tezgahta ziyaret ettiğini söyledi. Demir, engelli bireylere spor yapmaları çağrısında bulunarak, "Spor onlar için çok önemli bir sosyal alan. Yeni insanlarla tanışıyor, sosyalleşiyor, hayatlarını kolaylaştıracak imkanlardan ve haklarından haberdar oluyorlar. İçlerinden çok başarılı sporcular çıkıyor ve ülkemizi temsil edecek seviyeye geliyorlar. Bunun başlangıcı evden çıkmak. Engelli bireylerin evde oturmasını hiçbir zaman istemiyoruz. Sporun içinde olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı