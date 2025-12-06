Haberler

"Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı" Mitingi... Akm Önünde Toplanan Vatandaşlar, Tandoğan Meydanı'na Yürüdü

Yurttaş Birlikteliği'nin çağrısıyla toplanan vatandaşlar, emeklilerin ve emekçilerin bütçe hakları için Tandoğan Meydanı'na yürüdü. Mitingde 'Hak, hukuk, adalet' sloganları atıldı.

Haber: Batuhan DÜKEL / Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Yurttaş Birlikteliği'nin çağrısıyla çok sayıda sivil toplum örgüt, bazı sendika ve siyasi partilerin de destek verdiği "Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı" mitingi öncesinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanan vatandaşlar, mitingin yapılacağı Tandoğan (Anadolu) Meydanı'na yürüdü.

AKM önünde sabah saatlerinde toplanan vatandaşlar, "AKP'den hesabı emekliler soracak", "Hak, hukuk, adalet" ve "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atarken, ellerinde "Gençler bütçeden hakkını istiyor", "Emekçiler bütçeden hakkını istiyor" ve "Kadınlar bütçeden hakkını istiyor" dövizleri taşıdı.

Kaynak: ANKA / Güncel
