En Düşük Emekli Aylığının 20 Bin Liraya Yükseltilmesine İlişkin Teklif… İzmir'de Emekliler Tepkili: "Ağlamak İstiyorum, Ağlayamıyorum"

Haber : Berfin BAYSAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) - En düşük emekli aylığına yaklaşık bin lira zam yapılmasını öngören teklifin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenirken, emekliler zam oranına tepki gösteriyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Tahsin Gündüz, "Milletvekilleri kendilerine gelince parayı almasını biliyor ama emekliye gelince sanki babalarının cebinden veriyorlarmış gibi davranıyorlar. Bu ülkeye 34 yıl hizmet ettim, yazıklar olsun. Hakkımı helal etmiyorum. Ağlamak istiyorum, ağlayamıyorum" dedi.

En düşük emekli aylığının bu aydan itibaren artırılmasını öngören kanun teklifinin bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Yaklaşık bin liralık artış emeklilerin ise tepkisini çekiyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekliler, mevcut aylıklarla temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını dile getirdi.

"Ölmesek de sürünüyoruz işte"

Bir kent sakini, emeklilerin görmezden gelindiğini ifade ederek, "Duracağız, harcayacağız. Daha ne diyeyim? ya öl ya ölme diyor. Ne diyelim? Çözüyor demek ki. Ne diyeyim? Baksana, çözüyor yani. Açlıktan ölsek de çözüyor demek ki. Onlar 5 yerden alıyor. Bizim gibi değil ki onlar, onlar 5 yerden alıyor. Biz bir yerden tek alıyoruz, ölmesek de sürünüyoruz işte. Ne yapalım? İdare ediyoruz" dedi.

Bir başkası ise artışın hiçbir sorunu çözmediğini vurgulayarak, "Ev kendimizin olduğu halde yetmiyor. Ben emekli değilim, bir eşimden alıyorum, yetmiyor. Vallahi ne diyeyim? Allah'a bıraktık onları. Acımıyorlar bize. Acısalar bunu yapmazlar. Acımıyorlar. 'Sürünün' diyorlar. Değişelim, takas yapalım. Onlar bizimkini alsın, biz onlarınkini alalım, değil mi? Başka çare yok" diye konuştu.

"Bir sakız parası değil"

Bir başka yurttaş da kira giderlerine dikkati çekerek, "Ben 15,5 alıyorum, kiramı 20 yaptılar. Ne yapacağım? Nerede, nasıl devam edeceğim? Nasıl kirayı ödemeyeceğim? Nasıl? Ben kiradayım diyorum bak, kiradayım. Çok, bin lira. Bozdur bozdur harca. Neye yarar? Bir sakız parası değil. Bir gevrek olmuş 20 lira, bir çay olmuş 20 lira" ifadelerini kullandı.

"CHP'li milletvekili biraz tepki gösteriyor. Onun dışında pek gösteren yok"

Emekli polis memuru Doğan ise yıllarca verdiği hizmetin karşılığını alamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bin lira vermelerine gerek yok. Hiç vermeseler ondan iyi. 34 yıllık hizmetim var, emekli polis memuruyum, karnımı doyuramıyorum. 34 yıllık hizmet vermişim. Düşünüyor mu? Yani bu insaf ya, insaf. Yani milletvekilleri, oraya gidenler artık hep kendilerini düşünüyorlar. Şimdi CHP'li milletvekili biraz tepki gösteriyor. Onun dışında pek gösteren yok. Herkes, her gelen kendi cebini doldurmaya çalışıyor. Evet biliyorum, Meclis'te nöbet tutuyorlar. Onlar da hakkımı savunuyor ama milletvekili yeterli gelmiyor. Diğer partilerin desteklemesi lazım. Ama onlardan da bir şey yok."

"Ağlamak istiyorum, ağlayamıyorum"

Tahsin Gündüz de milletvekilleri ile emekliler arasındaki maaş farkına tepki göstererek şunları kaydetti:

"Milletvekilleri kendilerine gelince parayı almasını biliyorlar ama emekliye gelince sanki babalarının cebinden veriyorlarmış gibi. Bin lira emekliye maaş verdiler. 34 sene hizmetim var bu ülkeye ama yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Hakkımı helal etmiyorum. ve ağlayacağım yani. Düşünebiliyor musun? Ağlamak istiyorum, ağlayamıyorum yani."