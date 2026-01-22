Haberler

Emekli Sandığı maaş farkları yarın hesaplara yatırılacak

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında maaş alanların 2026 yılı zam farklarının yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu. Toplamda 19,1 milyar TL'lik ödemelerin yapılacağı belirtildi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında maaş alanların zam farklarının yarın hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Işıkhan'ın paylaştığı infografiğe göre; 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye toplam 19,1 milyar TL fark ödemesi, bu kapsamda aylık bağlanan 10 bin 321 kişiye toplam 2,7 milyar TL emekli ikramiyesi fark ödemesi, harp ve vazife malulleri ile bu kapsamda aylık alan hak sahibi 58 bin 346 kişiye (2025 yılına ait) toplam 1,8 milyar TL ek ödeme yapılacak.

