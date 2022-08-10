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Elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

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Elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

RİZE'nin Güneysu ilçesinde, çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan İhsan Erkan (51), hayatını kaybetti.

RİZE'nin Güneysu ilçesinde, çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan İhsan Erkan (51), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçenin Ortaköy köyü Karşı Mahallesinde meydana geldi. Çay topladığı arazinin yanındaki elektrik direğine tırmanan İhsan Erkan, akıma kapılarak direkten düştü. Erkan'ın hareketsiz yattığını gören kardeşi Süleyman Erkan, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Erkan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Erkan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Güncel

Güneysu Güncel Haberler

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