Elektrik direğinde akıma kapılarak öldü RİZE'nin Güneysu ilçesinde, çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan İhsan Erkan (51), hayatını kaybetti. RİZE'nin Güneysu ilçesinde, çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan İhsan Erkan (51), hayatını kaybetti. Olay, saat 15.00 sıralarında ilçenin Ortaköy köyü Karşı Mahallesinde meydana geldi. Çay topladığı arazinin yanındaki elektrik direğine tırmanan İhsan Erkan, akıma kapılarak direkten düştü. Erkan'ın hareketsiz yattığını gören kardeşi Süleyman Erkan, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Erkan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Erkan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci Güneysu Güncel Haberler

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