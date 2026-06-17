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Elazığ merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

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Elazığ, Ankara ve Bolu'da eş zamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp yüksek miktarda kredi kullanımı vaadiyle bir vatandaşın hesabından para aktaran şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Elazığ, Ankara ve Bolu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, 519 bin 245 lira, 6 cep telefonu, 6 sim kart ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen
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