Ekonomik Güven Endeksi Ekim'de Artış Gösterdi
TÜİK'in Ekim 2025 verilerine göre, Ekonomik Güven Endeksi Eylül ayına göre yüzde 0,3 artarak 98,2 seviyesine ulaştı. Tüketici güven endeksi ise azalma gösterdi.
(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekonomik Güven Endeksi'nin Ekim 2025 verilerini açıkladı. Endeks, Eylül ayında 98,0 iken, Ekim ayında yüzde 0,3 oranında artarak 98,2 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, Eylül ayında 98,0 seviyesinde bulunuyordu. TÜİK'in verilerine göre Ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 83,6, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 102,0, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 110,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,7 oranında artarak 113,2, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,3 oranında azalarak 83,7 değerini aldı.