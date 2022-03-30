EKO İKLİM Zirvesi - Geri dönüşüm sergisi ve AA fotoğraf sergisi

EKO İKLİM Zirvesi

Gergedan heykeli

Geri dönüşüm sergisi

Sergiyi ziyaret edenler

Sergideki eserler

Anadolu Ajansının fotoğraflarının bulunduğu fotoğraf sergisi

Sergiyi ziyaret edenler ANKARA - Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı" ATO Cogresium'da başladı. Ziyaretçiler, fuardaki stantları ziyaret etti.