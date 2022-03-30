EKO İKLİM Zirvesi - Geri dönüşüm sergisi ve AA fotoğraf sergisi
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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EKO İKLİM Zirvesi Gergedan heykeli Geri dönüşüm sergisi Sergiyi ziyaret edenler Sergideki eserler Anadolu Ajansının fotoğraflarının bulunduğu fotoğraf sergisi Sergiyi ziyaret edenler ANKARA - Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim...
EKO İKLİM Zirvesi
Gergedan heykeli
Geri dönüşüm sergisi
Sergiyi ziyaret edenler
Sergideki eserler
Anadolu Ajansının fotoğraflarının bulunduğu fotoğraf sergisi
Sergiyi ziyaret edenler ANKARA - Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı" ATO Cogresium'da başladı. Ziyaretçiler, fuardaki stantları ziyaret etti.