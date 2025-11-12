Haberler

Edirne'deki Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

Edirne'de Y.G'ye ait palet fabrikasının üretim bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Edirne'de palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi yanında bulunan Y.G'ye ait palet fabrikasının üretim bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikanın içinde ve çevresinde yoğun duman oluştu.

Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
