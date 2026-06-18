Edirne'de 'tefecilik' operasyonu: 1 tutuklama

EDİRNE'de borç para karşılığında yüksek miktarda senet imzalatarak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik düzenlenen 'tefecilik' operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kentte paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faiz karşılığında borç para verip, yüksek miktarlarda senet imzalatarak haksız kazanç sağlayan kişiler tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu 'Tefecilik' suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyonda; R.A., M.K., G.A. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda senet, nakit para ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı