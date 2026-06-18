Edirne'de 'tefecilik' operasyonu: 1 tutuklama
Edirne'de yüksek faizle borç verip senet imzalatarak haksız kazanç sağlayan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kentte paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faiz karşılığında borç para verip, yüksek miktarlarda senet imzalatarak haksız kazanç sağlayan kişiler tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu 'Tefecilik' suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyonda; R.A., M.K., G.A. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda senet, nakit para ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.