Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu 30 kilometreye ulaştı

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, Türkiye'den aldıkları ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine götüren TIR'lar, 30 kilometreye varan kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin ihraç ürünlerini Avrupa ülkelerine taşıyan TIR'lar, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 30 kilometre TIR kuyruğu oluşturdu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan kuyrukta TIR şoförleri saatlerce bekledi.

'DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ BELLİ DEĞİL'

Sıraya 1 gün önce girdiğini söyleyen TIR şoförü Sait Özkan, "Dünden beri buradayız, kuyruktayız. Şu anda 20'nci kilometrede kuyruktayız. 2 günden beri kuyruklarda geziyoruz. Ne Bulgar tarafı çalışıyor ne Türk tarafı çalışıyor. Biz burada rezil oluyoruz yani. Daha ne kadar bekleyeceğimiz belli değil. Ama 2 gün ama 3 gün. Kapıya daha 20 kilometre var. Çalışırlarsa 2 vardiya yetişebiliriz yoksa hayatta yetişemeyiz. Bulgar'a soruyorsun, Bulgar bu Türk salmıyor. Türk'e soruyorsun, Bulgar diyor Türk salmıyor. Biz ne yapalım? İki arada bir derede rezil olduk. Yolun üzerinde bir tuvaletimiz yok. Yemeğimiz bitmek üzere. Bakalım nerede yemek yiyeceğiz bundan sonra? Kuru gıdamızı aldık, 2 günden beri yollardayız. Bakalım bundan sonra ne olacak" dedi.

Kaçak göçmenlerin kendilerine sorun yaşattığını anlatan Özkan, gece gizlice araçlarına girdiklerini söyledi. Sait Özkan, "Yol kenarında mührümüzü mü koparacaklar, brandamızı mı kesecekler? Ondan sonra gümrüğe girdikten sonra suçlu biz olacağız. Arkadaşlar ile anlaşacağız, gece ben yatacağım, o gidecek, yatacak. Ben kalkacağım böyle gidecek yani. Başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

'DÜZELMESİNİ İSTİYORUZ'

Kuyrukta 10 saattir beklediğini belirten TIR şoförü Ercan Ulus, "26 kilometreden kuyruğa girdik şu an da 23 kilometredeyiz. Bir 9- 10 saat oldu. Bulgaristan tarafı da çok ağır çalışıyor. Pasaport kontrolünü yapan tek kişi çalışıyor. Girişte de gidişte de aynısı bu olaylar, iyileşmesini istiyoruz. Düzelmesini istiyoruz, her şey daha hızlı ilerlesin. Daha hızlı gidelim, daha hızlı gelelim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı