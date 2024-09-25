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Eczacılar Günü'nde İlaç Fiyatları ve Eczaneler Hakkında Açıklama

Eczacılar Günü'nde İlaç Fiyatları ve Eczaneler Hakkında Açıklama
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TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç fiyatlarının avro kuruna göre belirlenmesinin sektör üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak, yeni bir fiyatlandırma politikasının gerekliliğini belirtti.

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Avro kurunun 38 TL'ye ulaşmış olduğu ekonomik gerçeğine karşın Bakanlık tarafından ilaç fiyatları belirlenirken baz alınan avro kuru ancak 17,54 TL seviyesine ulaşabilmiştir. Bu ekonomik gerçekler maalesef tüm sektöre bir yük getiriyor. Netice olarak birçok ilaç bulunmamaya, 'yok'a girmeye başlamış, ithal edilen ürünler ithal edilmemeye, yeni çıkan, ilaçlar ise ülkemize getirilmemeye başlanmıştır" dedi.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

"İFK'nın güncellemesi ülkenin ekonomik koşullarına göre yapılmalı"

İlaç Fiyat Kararnamesi'nde (İFK) yapılan kısmi düzenlemelerin ilaç arzındaki sorunları gidermeye yetmediğine dikkat çeken Saydan, "Dönemsel Avro Kuru Uygulaması, bugün reel avro kurunun yüzde 50'sinin altına düşerek piyasa gerçekliğinden kopmuş olup, uygulanabilirliğini yitirmiştir. 'Dönemsel Avro Kuru' uygulamasından ivedilikle vazgeçilerek enflasyon bazlı yeni bir fiyatlandırma politikasına geçilmesi gerekmektedir" dedi. Saydan, şunları kaydetti:

"Bir ürün bulunamazsa o ülkeye ya kaçağı ya da sahtesi girer"

"İlacın bulunamamasının bir diğer sonucu da piyasaya merdiven altı kaçak ve sahte ilaç girmesi demektir. Çünkü bir ürün bulunamazsa o ülkeye ya kaçağı ya da sahtesi girer. Dolayısıyla vatandaşlarımız ilaçlarını her zaman eczanelerimizden almalılar. Çünkü eczanelerimizde sahte ve kaçak ilaç asla bulunmaz.

"İlaç firmaları zorunlu kamu kurum indirimini aksatıyor"

Kamu Kurum İskontosunun eksik uygulanması; haksız ve hukuka aykırı bir uygulama olup, eczane ekonomilerimize zarar verdiği gibi sigortalı hak sahiplerinin ilaca ulaşmasında engel teşkil ederek mağduriyetine neden oluyor. Tüm mevcut yasal düzenlemelere ve uygulamalara rağmen bazı ilaç firmaları, herhangi bir yasal mevzuata dayanmayan bir yöntem kullanarak, ruhsat sahibi oldukları ilaçların bazılarının depolardan eczanelere sevkinde çeşitli kurallar başlatarak, yasal eczacı karını ve karlılığını olumsuz yönde etkileyecek, hasta mağduriyetine neden olacak eylemlerde bulunmaktadırlar."

Kaynak: ANKA / Güncel

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