Haberler

Düzce merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 51 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce merkezli olarak 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis soruşturması kapsamındaki 51 şüpheli gözaltına alındı. 55 kişinin banka hesaplarının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi.

Düzce merkezli 14 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğünce başlatılan takipli siber suç faaliyeti kapsamında, 55 şüphelinin yasa dışı bahis faaliyetlerinde banka hesaplarının kullanıldığı tespit edildi.

Zanlıların, yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde kullanılan banka hesapları üzerinden elde edilen kazancın naklini yaparak, "para nakline aracılık etmek" suçunu işledikleri anlaşıldı.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 55 şüphelinin hesaplarında, 1 Ocak 2025-1 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan dönemde 24 milyar lira işlem hacmi olduğu belirlendi.

Düzce, Ankara, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kayseri, Mersin, Şanlıurfa, Trabzon, Gaziantep, İzmir, Bolu, Kocaeli ve Hatay'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 51 zanlı gözaltına alındı.

Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...

"Öcalan'a statü" çağrısına AK Parti'den çok konuşulacak yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alperen Şengün, sevgilisini takipten çıktı

Büyük aşk bitti!

Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde

Fenerbahçe'yi yaktılar! Kesilen ceza servet değerinde
Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge insanı çok mutlu

Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge insanı çok mutlu
Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı
Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

İşte Torreira'ya saldırı anı

Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe'ye "Evet" dedi! Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak

Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak

Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak