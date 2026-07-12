Haberler

Fatih'te Suriyeli kuyumcuyu 'Dubai'de ticaret' vaadiyle dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

Fatih'te Suriyeli kuyumcuyu 'Dubai'de ticaret' vaadiyle dolandıran 3 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te bir kuyumcuyu Dubai'de ticaret yapma vaadiyle 2.5 kilo işlenmiş altınını alarak dolandıran 3 şüpheli, altınları bozdurup harcadıkları gerekçesiyle tutuklandı.

FATİH'te kuyumculuk yapan Suriye uyruklu A.S.'yi, Dubai'de ticaret yapma vaadiyle yaklaşık 2 kilo 500 gram işlenmiş altınını alarak dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. İstanbul'da bodyguard olarak çalıştıkları öğrenilen şüphelilerin, altınları Dubai'deki elebaşına göndermek yerine bozdurup harcadıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Fatih'te kuyumculuk yapan Suriye uyruklu A.S., dolandırıldığını belirterek polise başvurdu. A.S.'nin ifadesinde, Dubai'de tanıştığı ve kuyumcu olduğunu söyleyen A.A.'nın kendisini arayarak 2 kilo 500 gram işlenmiş altın istediğini, karşılığında ise işlenmemiş has altın verileceğinin söylendiğini anlattığı öğrenildi. İddiaya göre A.S., altınları teslim ederken kardeşi de farklı bir adresten has altınları teslim alacaktı. Ancak A.S. altınları teslim etmesine rağmen kardeşine herhangi bir teslimat yapılmadı ve şüpheliler ortadan kayboldu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin altınları aldıktan sonra çeşitli kuyumcularda bozdurdukları tespit edildi. Düzenlenen operasyonla A.E.K., A.Ö. ve M.N. gözaltına alındı.

ALTINLARI BOZDURUP HARCADIKLARI BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan incelemede, İstanbul'da eğlence mekanlarında bodyguard olarak çalıştıkları öğrenilen şüphelilerin, altınları Dubai'de bulunduğu öne sürülen elebaşına göndermek yerine bozdurup harcadıkları tespit edildi. Şüphelilerin emniyette 'Motosiklet aldım', 'Dilencilere dağıttım', 'Kumar oynadım', 'Kadınlarla harcadım' gibi ifadeler kullanarak parayı harcadıklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti

İran savaşının fikir babası Lindsey Graham hayatını kaybetti
ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

Korkulan oldu! 140 hedef vuruldu, Körfez yangın yerine döndü
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor

Telefon fiyatına otomobil! Yüzlercesi satışa çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahile vuran İHA'yı önce evine götürdü, sonra ekiplere bildirdi

Önce evine götürdü, sonra jandarmayı aradı
2 valizini alıp çıktı, sırra kadem bastı! 17 yaşındaki Ceren'den haber yok

2 valizle evden ayrıldı! Ceren'den 11 gündür tek bir iz yok
Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü

Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü
Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı

Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için o ülkeyi işaret etti
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı

Milyonlarca dolar toplandı, depremzedelere de sözünü tutmadı
Öğrencisi profesör oldu, 29 yıl sonra öğretmenini ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu

Ameliyat edeceği kişiyi görünce neye uğradığını şaşırdı