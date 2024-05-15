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Dörtyol'da Gençlik Haftası kapsamında badminton turnuvası düzenlendi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında badminton turnuvası düzenlendi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Kara Hasan Paşa Ortaokulu'nda düzenlenen turnuvaya, 60 öğrenci katıldı. Sporcular, müsabakalarda başarılı olmak için mücadele etti. Dereceye giren katılımcılara ödülleri, 19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek törende verilecek.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında badminton turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Kara Hasan Paşa Ortaokulu'nda düzenlenen turnuvaya, 60 öğrenci katıldı.

Sporcular, müsabakalarda başarılı olmak için mücadele etti.

Dereceye giren katılımcılara ödülleri, 19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek törende verilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Haftası 19 Mayıs Gençlik Dörtyol Hatay Spor Spor Güncel Haberler

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