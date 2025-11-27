Dörtyol'da Fırın ve Pastanelere Denetim
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri, fırın ve pastaneleri denetleyerek hijyen standartlarını, ürün gramajlarını ve son kullanma tarihlerini kontrol etti. Amaç, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerince fırın ve pastanelere yönelik denetim yapıldı.
Dörtyol Belediyesinin açıklamasına göre, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla fırın ve pastaneler denetlendi.
İş yerlerinin hijyen standartlarını inceleyen zabıta ekipleri, satışa sunulan ürünlerin gramajını ve son kullanma tarihini kontrol etti.
Ekipler, işletme sahiplerine uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel