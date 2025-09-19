Vali Zorluoğlu'ndan Gaziler Günü Mesajı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Vali Zorluoğlu, merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Kalkınmanın, yatırımın ve istihdamın ilk şartının huzur ve güven olduğunun altını çizen Zorluoğlu, hep birlikte "Terörsüz Türkiye" idealini tam manasıyla gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Terör örgütlerinin her zaman milletin kardeşliğini hedef aldığına dikkati çeken Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ın sokaklarında huzur güçlendikçe okullarımızda umut, atölyelerimizde üretim, tarlalarımızda bereket artıyor. Gençlerimizin enerjisi, kadınlarımızın üretkenliği, girişimcilerimizin cesareti, bu şehrin en büyük sermayesidir. Terörsüz bir iklimde Diyarbakır'ın potansiyeli yalnızca bölgesine değil, tüm Türkiye'ye değer katacak güçtedir. Bu vesileyle terörle mücadeledeki kararlı iradeleri, güvenlik güçlerimize verdikleri güçlü destek ve gazilerimiz ile şehit yakınlarımız için sergiledikleri hassasiyet nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Devlet aklının birlik ve dayanışma içinde sergilediği bu güçlü duruş, hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin itibarını ve caydırıcılığını artırmaktadır."

"Diyarbakır'ın kalkınması, Türkiye'nin kalkınmasıdır"

Zorluoğlu, Diyarbakır'da yükselen her fabrika bacasının, açılan her okul kapısının, Türkiye'nin 81 ilinde yankı bulan bir kazanç olduğunu dile getirerek, "Biz birlikte güçlü olan bir milletiz. Birlik oldukça büyür, büyüdükçe daha çok paylaşırız. Paylaştıkça da kardeşliğimiz daha sağlam zemine oturur. Devlet ve millet el ele vererek, terörün gölgesini tamamen geride bırakacağımıza, Diyarbakır'ı huzurun, üretimin ve umudun sembol şehirlerinden biri haline getireceğimize yürekten inanıyorum. Yolumuz birlik, hedefimiz terörsüz Türkiye, gayretimiz Diyarbakır'ın ve Türkiye'nin güçlü yarınları içindir." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, şehit yakınları, gaziler ve yakınları katıldı.