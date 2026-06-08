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Diyarbakır'da Yapı Kredi Bankası'na Silahlı Saldırı

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Diyarbakır Sur ilçesindeki Yapı Kredi Bankası şubesine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 4 el ateş edildi, 3 kurşun binaya isabet etti. Şube kapatılırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Yapı Kredi Bankası şubesine, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlediği iddia edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin banka çevresinde yaptığı çalışmada, banka şubesine 4 el ateş edildiğini, 3'ünün binaya isabet ettiğini belirledi.

Koç Holdinge ait Yapı Kredi Bankası'nın Diyarbakır merkez Sur ilçesindeki şubesine, sabah saatlerinde mesai için gelen banka çalışanları, binadaki kurşun izlerini fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin banka çevresinde yaptığı çalışmada, banka şubesine, 4 el ateş edildiği, 3'ünün binaya isabet ettiği belirlendi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Banka şubesi kapatılırken, çalışanlar binanın kepengine, "Şubemiz hizmet verememektedir. Diğer şubelerden destek alabilirsiniz" yazısını astı.

İş insanı Rahmi Koç'un, İzmir'deki bir hastane açılışında kullandığı ifadeler tepkilere neden olmuş, dün de İstanbul Maltepe'deki Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı düzenlenmiş, emniyet, iki şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Kaynak: ANKA
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