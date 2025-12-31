Haberler

Otomobiliyle, üniversitenin basketbol sahasında kar üzerinde drift attı

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun basketbol sahasında bir sürücü kar üzerinde drift attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DİYARBAKIR'da Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun (BESYO) basketbol sahasında, bir sürücünün karla kaplı zeminde drift attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun basketbol sahasında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, otomobiliyle üniversite yerleşkesindeki basketbol sahasına girerek kar üzerinde drift attı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber ve Görüntü: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN /DİYARBAKIR

