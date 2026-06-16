Haberler

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 bin 494 paket kaçak sigara başta olmak üzere çok sayıda malzeme ele geçirildi, 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan operasyonlarda, 7 bin 494 paket kaçak sigara, 584 paket ısıtılmış tütün mamulü, 300 puro, 183 termos, 9 elektronik eşya, 6 cep telefonu, 5 elektronik sigara ele geçirildi, 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı

Bakanlık gerekeni yaptı! İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sınırda milyonluk operasyon! Araçtan kilo kilo altın çıktı

Sınırda milyonluk operasyon! Araçtan kilo kilo altın çıktı
ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı

Trump'a kötü haber! Ülkeyi sarsan kazada kurtulan olmadı
Dünya Kupası sürerken kovuldu! 5 gollük hezimet sonrası yeni hoca geldi

Yenilince hocayı kovup yerine yenisini bile getirdiler
Bakan Gürlek duyurdu! Türkiye'den FETÖ firarileri için yeni hamle

Kaçtılar ama kurtulamayacaklar! Liste hazır, Türkiye'den kritik hamle
Motorine ikinci indirim geliyor

Peş peşe güzel haberler! Gece yarısı ikinci indirim geliyor
İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi

Ortalık mahşer yerine dönecekti! Dakikalar kala iptal edildi
Ünlü milyarderin görüntülerine tepki yağıyor: Bu nasıl bir kibirdir

Bu nasıl bir kibirdir! Korumaları da kendisi de ayrı olay