Diyarbakır'da kurban pazarında hareketlilik

Sur ilçesinde bulunan Canlı Hayvan Borsası'nda, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketlilik başladı. Besiciler, sabahın erken saatlerinde getirdikleri hayvanlarını satış alanına indirip alıcıları beklemeye başladı. Pazarda büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 280 TL'den başlayıp 500 TL'ye kadar çıktığını, küçükbaş kurbanlıklarda ise fiyatların 350 TL'ye kadar yükseldiğini belirten besiciler, fiyatların hayvanın cinsi, kilosu ve bakım durumuna göre değiştiğini söyledi.

Besici Mehmet Polat (48), "Satışlarımız şu an durgun. Çok şükür yine de idare ediyoruz. Piyasa henüz belli olmadığı için durgunluk var. Bu nedenle işlerde de bir belirsizlik söz konusu. Şu anlık 50 küçükbaş hayvan getirdim, sayıyı 300'e tamamlayacağım" dedi.

Batman'ın Sason ilçesinden Diyarbakır'a gelerek hayvan pazarında satış yaptığını belirten besici Resul Bulga (20) da şunları söyledi: "8 büyükbaş hayvan getirdim. Çok şükür şu an işlerimiz iyi. 6 tanesini sattım, 2 inek kaldı. Batman'ın Sason ilçesinden geldiğim için gece saat 01.00 gibi yola çıkıyorum. Saat 04.00 gibi de hayvan pazarında oluyoruz. Hayvanın kilosunu 400 TL'den satıyoruz."

Sabahın erken saatlerinde Canlı Hayvan Borsası'na geldiklerini ifade eden besici Zülfikar Sandıkçı ise, "4 büyükbaş hayvan getirdim, hiçbiri satılmadı. Hayvan pahalı olduğu için alıcı çıkmıyor. Büyükbaş hayvanın canlı kilosunu 280 TL'den satıyoruz. Sabah saat 05.00-06.00 gibi buraya geliyoruz, birkaç saat kalıp, 08.00-09.00 gibi de çıkıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı