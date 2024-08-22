DİSK Gıda-İş Sendikası, hastane yemekhane işçilerinin taleplerini duyurmak için eylem yaptı

(İSTANBUL)- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Gıda-İş Sendikası, hastane yemekhane işçilerinin taleplerini duyurmak için Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde eylem yaptı. "Hastane işçisi köle değildir" ve "İnsanca ücret istiyoruz" sloganlarının atıldığı eylemde; maaşların yükseltilmesi, kadrolu ve güvenceli çalışma ortamı, gelirde ve vergide adalet istendi.

Kocaeli Darıca'da bulunan Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde DİSK Gıda-İş Sendikası üyeleri, yemekhane işçilerinin talepleri için eylem yaptı. "Hastane işçisi köle değildir" ve "İnsanca ücret istiyoruz" sloganlarının atıldığı eylemde yapılan açıklamada; maaşların yükseltilmesi, maaş promosyonları, kadrolu ve güvenceli çalışma ortamı, emeğin tam karşılığı, gelirde ve vergide adalet talepleri dile getirildi.