Haberler

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile TÜSİAD Başkanı Diren ekonomiyi değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile TÜSİAD Başkanı Diren ekonomiyi değerlendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Görüşmede dünyada ve Türkiye'de ekonominin gidişatı değerlendirildi, iş dünyasının beklenti ve önerileri dinlendi ve ziyaretleri için teşekkür edildi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ile görüştü.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin genel merkezinde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ile görüştüğünü bildirdi. Babacan, "Dünyada ve Türkiye'de ekonominin gidişatını değerlendirdik. İş dünyamızın beklentilerini ve önerilerini dinledik, görüş alışverişinde bulunduk. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan İzmirlilere müjde

AK Parti rozeti takan Tugay'dan İzmirliye "Oh" dedirtecek müjde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 yıllık ertelemenin bedeli 50 bin lirayı aşabilir

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Ocak gelmeden adım atmayan yandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sular yollara taştı, trafik felç oldu

Görüntü korku filminden değil İstanbul'dan!

Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi

Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Tek bir hata iki kez ödeme yaptırabilir

Kredi kartıyla bunu yapanlar yandı!
Annesinden kalan mirasla çalışmasa da olurdu: Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik mesleğine geri dönüyor

Çalışmasa da olurdu: Ahu Tuğba’nın kızı mesleğine geri dönüyor
Beşiktaş'ta Hoffenheim maçında kritik eksik

Vlahovic için resmi açıklama geldi
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü

ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert çakıldı