DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile TÜSİAD Başkanı Diren ekonomiyi değerlendirdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile TÜSİAD Başkanı Diren ekonomiyi değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Görüşmede dünyada ve Türkiye'de ekonominin gidişatı değerlendirildi, iş dünyasının beklenti ve önerileri dinlendi ve ziyaretleri için teşekkür edildi.
(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ile görüştü.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin genel merkezinde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ile görüştüğünü bildirdi. Babacan, "Dünyada ve Türkiye'de ekonominin gidişatını değerlendirdik. İş dünyamızın beklentilerini ve önerilerini dinledik, görüş alışverişinde bulunduk. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: ANKA