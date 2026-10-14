DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile TÜSİAD Başkanı Diren ekonomiyi değerlendirdi

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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ile görüştü.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin genel merkezinde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ile görüştüğünü bildirdi. Babacan, "Dünyada ve Türkiye'de ekonominin gidişatını değerlendirdik. İş dünyamızın beklentilerini ve önerilerini dinledik, görüş alışverişinde bulunduk. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA