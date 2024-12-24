Denizli Kale'de Tütün Üreticilerine 5 Yeni Depo
Kale Belediyesi, tütün üreticileri için Karaköy Mahallesi'nde beş yeni depo inşa etti. Belediye Başkanı Erkan Hayla, depoların üreticilere hayırlı olmasını diledi.
Denizli'nin Kale ilçesinde tütün üreticileri için 5 yeni depo yapıldı.
Kale Belediyesi tarafından Karaköy Mahallesi'ne beş blok halinde tasarlanan depoların yapımı tamamlandı.
Belediye Başkanı Erkan Hayla, depoların üreticiye hayırlı olmasını temenni etti.
Kaynak: AA / Mustafa Emeksiz - Güncel