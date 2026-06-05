Denizli'de tefecilik ve silah ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Denizli'de tefecilik ile silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ile silah ve mühimmat ticareti yaptığını belirlediği şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelinin adresinde arama yapan ekipler, 6 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait şarjörler, pompalı tüfek, 191 tabanca fişeği, 30 pompalı tüfek kartuşu, 46 boş senet ile 1 milyon 464 bin lira ele geçirdi, şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.