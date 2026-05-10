Demirci Oto Pazarı'nda klasik araçlara ilgi

Manisa'nın Demirci ilçesinde gerçekleştirilen 2. el oto pazarında klasik araçlar büyük ilgi topladı. Demirci Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte, 1976 model cip ve 1973 model otomobil satışa sunuldu. Belediye Başkanı Erkan Kara, etkinliğin bölgedeki ekonomik canlılığı artırdığını belirtti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 2. el oto pazarında satışa sunulan klasik araçlar, pazara gelenlerden ilgi gördü.

Demirci Belediyesi tarafından bölge ekonomisini canlandırmak amacıyla hayata geçirilen oto pazarında 1976 model cip ile 1973 model otomobil de satışa çıkarıldı.

Klasik araç sevenler araçların hikayelerini dinledi, satın almak için tekliflerini sundu.

Pazardaki ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, nostaljik araçların pazara renk kattığını belirtti.

Çevre il ve ilçelerden gelenlerin ticari hareketlilik sağladığını kaydeden Kara, "Bu canlılık ilçemizin ekonomik gelişimine katkı sunmaya devam edecek." dedi.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay
