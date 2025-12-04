Haberler

Ahmet Davutoğlu: "Bütçe Görüşmelerinde Bulunması Gereken İktidar Milletvekillerinin Genel Kurul'da Olmaması Vurdumduymazlıktır"

Güncelleme:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Meclis'in yoklama yeter sayısı sağlanamadığı için kapanmasını eleştirerek, bu durumun milletin bütçesine ve demokrasiye karşı bir vurdumduymazlık olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, plan ve bütçe haftasında yoklama yeter sayısı sağlanamadığı için Genel Kurul'un kapanmasına tepki göstererek, "Bu basit bir 'devamsızlık' meselesi değildir. Bu, milletin bütçesine, Meclis iradesine ve demokrasiye karşı açık bir vurdumduymazlıktır" dedi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından, şu açıklamayı yaptı:

"Plan ve bütçe haftasındayız. Bu fakir milletin alın teriyle oluşan bütçesini tartışmamız, her kuruşunun hesabını millet adına sormamız gerekirken; 8 çalışma haftasının 6 çalışma gününde yoklama yeter sayısı sağlanamadığı için Meclis kapandı. Bütçe görüşmelerinde bulunması gereken iktidar milletvekilleri Genel Kurul'da yoksa, bu basit bir 'devamsızlık' meselesi değildir. Bu, milletin bütçesine, Meclis iradesine ve demokrasiye karşı açık bir vurdumduymazlıktır.

Meclis sıralarını boş bırakanlar, aslında emeklinin sofrasını, gençlerin geleceğini, esnafın tezgahını, çiftçinin tarlasını, memurun hakkını da boş bırakmaktadır. Bu tabloyu milletimizin vicdanına emanet ediyorum. Millet, emanetine sahip çıkmayanları da, bütçesini ciddiye almayanları da sandıkta unutmayacaktır. Takdir de karar da aziz milletimizindir!"

Kaynak: ANKA / Güncel
