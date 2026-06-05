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Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı

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Kastamonu'nun Daday ilçesinde düzenlenen operasyonda 102 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde, 102 gümrük kaçağı cep telefonunun ele geçirildiği operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Daday İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Daday'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 102 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
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