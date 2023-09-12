Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bu yüzyıl, aynı zamanda KKTC'nin yüzyılı (3)'KKTC'NİN TARIM POTANSİYELİNİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARMASI ÇOK KIYMETLİ'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa'da bir otelde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bu yüzyıl, aynı zamanda KKTC'nin yüzyılı (3)

'KKTC'NİN TARIM POTANSİYELİNİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARMASI ÇOK KIYMETLİ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa'da bir otelde bir araya geldi. Baş başa görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz, "Özellikle Kovid- 19, savaşlar, Ukrayna- Rusya savaşı, iklim değişikliği, bütün bunlar bu konuları daha stratejik hale getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarım potansiyelinin daha üst seviyeye çıkarılması, suyun daha verimli kullanılması ve katma değerli üretime dönüşmesi her bakımdan çok kıymetli. Dolayısıyla yarınki açılış toplantısını da çok önemli buluyorum. İnşallah o çalışmayı da hep birlikte tamamlayacağız. Tabii bu kablo projesi, elektrik projesi de resmin önemli bir parçası olacak" dedi.

Yılmaz, 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan Yeni Ercan Havalimanı'na ilk defa iniş yaptığını belirterek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

'İŞ BİRLİĞİMİZİN YENİ SONUÇLAR ÜRETECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUZ'

Gelecek dönemde yeni başarılarla yola devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, "Halkımızın morali yüksek oldukça, birlik beraberlik oldukça, doğru bir vizyon etrafında birleştikçe başarılamayacak hiçbir konu olmadığına yürekten inanıyoruz. Sizin Cumhurbaşkanlığınızda, liderliğinizde Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağlarının çok daha güçlenerek devam edeceğine ve uluslararası alanda da bu iş birliğimizin yeni sonuçlar üreteceğine yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Türklerine selam ve muhabbetlerini ileterek, "Cumhurbaşkanımızın kalbi her zaman burada atıyor. Buradaki insanımızın refahı ve KKTC'nin güçlenmesi bizim de en büyük mutluluğumuz, sevincimiz oluyor" dedi.