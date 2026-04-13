Cevdet Yılmaz, Kazakistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 14-15 Nisan tarihlerinde Kazakistan'a giderek Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı'na katılacak ve önemli görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Kazakistan'a gidecek ve Astana'da düzenlenecek Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Toplantısı'na katılacak. Yılmaz, 15 Nisan'da ise Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile bir araya gelecek. Yılmaz ayrıca, Kazakistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Heyetlerarası 14'üncü Dönem Toplantısı ve İmza Töreni ile Kazakistan-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılarak, Kazakistan Ulusal Müzesi'ni ve Alem AI Yapay Zeka Uluslararası Merkezi'i ziyaret edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanç sağlayacak

Altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanacak

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...

Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...
Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğluna lüks eğitim! Ödenen rakam şaşırttı

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğluna lüks eğitim! Ödenen rakam şaşırttı