Yurt dışından eşya getirenler dikkat! Maktu vergi oranları değişti

Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair kararla yurt dışından getirilen eşyaların maktu vergi oranları değiştirildi. Diğer bir kararla ise yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı uygulaması getirildi.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN EŞYALARIN MAKTU VERGİ ORANLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair kararla yurt dışından getirilen eşyaların maktu vergi oranları değiştirildi.

AYÇİÇEĞİ YAĞI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULAMASI

Resmi Gazete'de dikkat çeken bir karar daha yayımlandı. Karara göre yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı uygulaması getirildi.