Çorum'da Pazarcılara Sözlü Kötü Davranış Cezası

Güncelleme:
Çorum'da bir pazarda müşterilere sözlü kötü davranan iki pazarcının tezgahları, 2 hafta süreyle kapatıldı. Çorum Belediyesi, alışveriş güvenliğini ve müşteri haklarını korumak amacıyla bu kararı aldı.

Çorum'da alışveriş sırasında müşteriye "sözlü kötü davranışta bulunduğu" gerekçesiyle 2 pazarcının tezgahının 2 hafta süreyle kapatıldığı bildirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın Cumartesi Pazarı'ndaki denetimleri sırasında pazarcı M.G. ve G.B'nin müşteriye "sözlü kötü davranışta bulunduğu" tespit edildi.

Bunun üzerine Zabıta Müdürlüğünce tutanak tutularak, cezai işlem uygulamak üzere İl Encümenine sevk edildi.

Encümen tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, pazar yerinde vatandaşlara kötü davranışta bulunduğu iddia edilen M.G. ve G.B'nin Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği uyarınca tezgahlarının iki hafta faaliyetten men edilmesine karar verildi.

Kararın ardından Zabıta Müdürlüğü ekipleri, etrafını bariyerle çevirdiği pazar tezgahlarının bulunduğu alana "Bu tezgah, tüketiciye karşı sözlü kötü muamelede bulunulması nedeniyle Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği'nin 26/b maddesine istinaden Çorum Belediyesi tarafından süreli olarak faaliyetten men edilmiştir." yazılı afiş asıldı.

Açıklamada, "Pazarlarımızda güvenli ve huzurlu alışveriş ortamını sağlamak için kararlılıkla çalışıyoruz. Vatandaşımızın da dürüst esnafımızın da hakkını korumaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
