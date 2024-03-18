Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan Ayında Fırınları Denetledi
Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ramazan ayı dolayısıyla fırınları hijyen kuralları, gramaj ve etiket fiyatları açısından denetledi. Denetimler olumsuzluk içermeyerek ramazan boyunca devam edecek.
Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ramazan ayı dolayısıyla fırınları denetledi.
Ekipler denetimde fırınların hijyen kuralları, gramaj ve etiket fiyatlarını kontrol etti.
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, denetimlerde bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti.
Denetimlerin ramazan boyunca devam edeceğini ifade eden Sarıkurt, kurallara uyan esnafa teşekkür etti.
Çorluspor 1947 deplasmanda 1 puan aldı
Çorluspor 1947 deplasmanda Gölcükspor ile 1-1 berabere kaldı.
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta (BAL) mücadele eden Çorluspor 1947, hafta sonu Gölcük Şehir Stadyumu'nda Gölcükspor'la karşılaştı.
Çorluspor 1947, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, AA muhabirine, zorlu müsabakadan 1 puanı almayı başardıklarını söyledi.
Karşılaşmanın çekişmeli geçtiğini belirten Gümüş, şampiyonluk hedeflerinin sürdüğünü kaydetti.